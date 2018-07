© CGDIS

[Groussbrand zu Esch/Uelzecht] D'Feier as aktuell nach net ënner Kontroll:

-an der Géigend vum Brand weg Dieren a Fënsteren zouhaalen

-weg de Garer Quartier zu Esch évitéieren

-loosst weg Plaz, weider Unitéiten sinn ënnerwee op d'Plaz#Esch/Uelzecht #Incendie #CGDIS pic.twitter.com/9mL9tccYsa — CGDIS (@CGDISlux) July 2, 2018

E groussen Dispositiv u Rettungsdéngschter sinn op der Brandplaz, respektiv um Wee dohinner. Et gëtt dohier gebieden d'Géigend ëm d'Gare zu Esch komplett ze evitéieren, d'Fënsteren an d'Dieren an de Quartieren Grenz, Brill an Uecht zouzehalen an sech an der Géigend wann méiglech net ze deplacéieren, fir d'Rettungsdéngschter net ze hënneren.D'Feier ass schonn op eng ganz Partie Halen, Appartementer an aner Etablissementer iwwergaangen, respektiv riskéiert op dës Gebaier iwwerzegoen. D'Läschaarbechten ginn nëmme schwéier virun a sollen dem CGDIS nach Stonne laang daueren.Weider gëtt un d'Escher Bierger appelléiert, dass een de Waasserkonsum soll op e Minimum reduzéieren, fir dass d'Läschaarbechten net beanträchtegt kënne ginn.Et ass dann och d'Nouvelle, dass de Stroum am Quartier am Moment komplett fort ass.Fir d'Automobilisten ass et nach eemol den Rappel, wéi ëmmer eng Rettungsgaass an der Mëtt vun der Strooss ze bilden, dat fir d'Rettungsdéngschter duerchzeloossen.

© RTL Mobile Reporter

De CGDIS ass am Gaangen d'Servicer an d'Rettungsekippen ze koordinéieren.D'CFL huet och matgedeelt, dass den Zuchtrafic tëscht der Stad an Esch (Linn 60) fir den Ament ënnerbrach gouf. Wéi et vun den CFL heescht, géifen d'Zich wuel nees vu 17.51 Auer u fueren.

© RTL Mobile Reporter

Vum Escher Conservatoire heescht et, datt ee wéinst dem Feier all d'Couren ausfale léist. Dëst, well et wéinst dem Feier an d'Aarbechte vun de Pompjeeën net méiglech ass, fir bis bei de Conservatoire ze kommen.





Communiqué : Incendie d’envergure à Esch-sur-Alzette

© Joël Detaille (RTL)

Le 02.07.2018 à 15.38 heures un incendie d’envergure proche du boulevard Kennedy à Esch-sur-Alzette a été signalé au CSU112.Actuellement l’incendie n’est pas encore sous contrôle. D’importants moyens sont déployés sur les lieux, respectivement en route.Nous vous prions de transmettre les informations suivantes à votre audience :- éviter le quartier de la gare à Esch-sur-Alzette- fermer les portes et fenêtres- limiter vos déplacements à un strict minimum afin de permettre un accès rapide auxservices de secoursLe centre de gestion des opérations du Corps grand-ducal d’incendie et de secours est activé afin d’organiser et de coordonner les renforts nécessaires.Un suivi sera envoyé dans les meilleurs délais.

Communiqué CFL

Afin d’assurer la sécurité des services de secours, une mise à la terre des caténaires à proximité immédiate de l’incendie à la hauteur de la rue d’Audun à Esch/Alzette a dû être effectuée. Une reprise progressive de la circulation des trains sur la ligne 60 (Luxembourg – Esch/Alzette – Pétange – Rodange) est prévue à partir de 17h51. Toutefois, des retards et suppressions peuvent encore survenir.