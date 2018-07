175 Joer Ponts et Chaussées (02.07.2018) An dëser Zäit ass d'Stroossennetz vun 150 op 2.900 Kilometer geklommen.

Si plangen a baue Stroossen, Tunnellen, Brécken an Autobunnen, geréieren den Trafic, suerge fir den Entretien an d'Sécherheet um ganze Stroossen-Reseau am Grand-Duché an halen de Kanal op der Musel a Stand. D'Ponts et Chaussées feieren dëst Joer hiren 175. Gebuertsdag. D'Annick Goerens huet sech mam Direkter vun der Administratioun iwwer d'Aufgaben, d'Erausfuerderung an d'Zukunft vun Ponts et Chaussées ënnerhalen.

Ugefaangen huet d'Geschicht 1843 mat 3 Ingenieuren, 8 Conducteren a just 150 Kilometer Strooss, déi deemools nach net wierklech an engem Reseau verbonne waren. Haut sinn et 1.200 Leit, dorënner 650 Aarbechter an 30 Ingenieure, fir 2.900 Kilometer Strooss zoustänneg.







Wat war den gréisste Projet an 175 Joer Ponts&Chaussées? Den Direkter Roland Fox erkläert, datt et am Waasserbau de Barage vun Esch Sauer war an am Stroossebau d'Realisatioun vum Fonds des routes mat 165 Kilometer Autobunn. Ma de gréissten Eenzelchantier war vun der Nordstrooss den Tunnel Grouft.



An de 90er Joren hu Ponts&Chaussées d'Gestioun vun de Kläranlagen an de Waasserleitungen un d'Gemengen ofginn, soss sinn d'Aufgabe awer konstant bliwwen an dat meescht gëtt och haut nach vun der Administratioun selwer gemaach. Do mécht ee jo och zum gréissten Deel de Streedéngscht, wou een awer och emol Privatentrepreneure mathëlt. De ganzen Entretien laanscht Stroossen dogéint gëtt awer vum Ponts&Chaussées gemaach. Etude mécht een zum Deel och nach selwer, ma a verschiddene Fäll muss een awer op d'Partner aus de Büro d'études zeréckgräifen. Wat een awer net kann delegéieren, ass d'Bauherren-Aufgab vum Staat, woufir een och responsabel ass.







D'Administratioun huet sech ëmmer nees duerch nei Technologië verännert a wäert och an Zukunft mam Geescht vum Engineering an vum staatleche Genie civil evoluéieren. De Roland Fox mengt domadder och den Ëmbau op Elektro, souwuel fir Autoen an de Parkhaiser, ma och déi grouss Statioune fir d'Busser.



Mat all Technologie-Sprong huet sech d'Aarbecht vun der Administratioun verännert, deemno wäert och an de nächste Joren nach ganz vill op Ponts et Chaussées duerkommen, seet den Direkter Roland Fox.