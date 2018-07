Et erënnert un donkel Zäiten, déi sech ni méi widderhuele sollen: de 17. Juni ass en neit Monument fir d'Affer vun der Shoah an der Stad ageweit ginn.

Ma an e puer europäesche Länner kënnt et ëmmer erëm zu antisemiteschen Tëschefäll. Et si Schlagzeilen, déi schockéieren, mä wéi ass d’Situatioun fir déi ronn 1.200 Judden hei am Land, wou et keng offiziell Zuelen iwwer antisemitesch Strofdote ginn? E Reportage iwwert Antisemitismus zu Lëtzebuerg – fréier an haut.