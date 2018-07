Am Oste sinn d'Tête de Liste d'Carole Dieschbourg an den Henri Kox, am Süden trëtt d'Duebelspëtzt Felix Braz a Josée Lorsché un, am Zentrum sinn et de François Bausch an d'Sam Tanson an am Norden de Claude Turmes an d'Stéphanie Empain.



Déi Gréng hu sech dofir entscheet, fir mat enger perfekter Balance tëscht männlechen a weibleche Kandidaten an d'Chamberwalen ze goen. Den Duerchschnëttsalter vun de Kandidate läit bei 46 Joer. Déi jéngst Kandidatin ass d'Claire Remmy. Déi 19 Joer al Schülerin trëtt am Zentrum un. Vun de 60 Kandidate sinn der 29 déi eng éischte Kéier mat an d'Chamberwale ginn.



PDF: D'Kandidate vun déi Gréng am Iwwerbléck