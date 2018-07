D'Claudine Konsbruck ersetzt de Marcel Oberweis. Hie souz 14 Joer an der Chamber an hat am Januar annoncéiert, dass hien op den 30. Juni géif vu sengem Posten als Deputéierten zeréck trieden. Mat der Claudine Konsbruck sinn domat elo 18 vun den 60 Volleksvertrieder an der Chamber weiblech.No enger Froestonn un d'Regierung steet dono op Demande vun déi gréng eng Aktualitéitsstonn iwwert d'Kulturpolitik hei am Land um Programm, dëst an der Suite vum Kulturentwécklungsplang, deen dëse Weekend während de Kultur-Assisen presentéiert gouf.