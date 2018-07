Eng vun de Petitioune fuerdert, dass gratis Lëtzebuergeschcoursen, fir d'Leit déi hei am Land wunnen, offréiert ginn. Et kann een donieft vun elo un eng Petitioun ënnerschreiwen, déi eng Helmflicht um Vëlo bis 12 Joer fuerdert.



"Eng blo Luucht, fir Dokteren, déi op en Noutfall musse fueren", sou ass eng weider Petitioun iwwerschriwwen. En anere Petitionnaire fuerdert e bedéngungslost Grondakommes, dat sech un der Aarmutsgrenz orientéiert.



De Jean Colombera vun der PID huet eng Petitioun lancéiert an där sech staark gemaach gëtt, fir d'Schafe vun enger Hanf-Industrie hei zu Lëtzebuerg. Sou eng Industrie kéint dozou bäidroen, ökologesch, ekonomesch a sozial Problemer an de Grëff ze kréien, sou d'Argumentatioun.



Da fuerdert nach een Doppingtester op der Aarbechtsplaz. Am Sport wier Dopping verbueden, dat misst och fir d'Aarbechtsplaz zielen. Hei misst een dierfe Kontrolle maachen an et misste Strofe kënnen ausgeschwat ginn.