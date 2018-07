© CHL

Dat ass eng Unerkennung fir d'Qualitéit an d'Sécherheet vun de Servicer an de Soinen, déi d'Patienten offréiert kréien, heescht et am offizielle Communiqué.



Fir de Label ze kréien, huet de Centre hospitalier uganks Juni missen en Audit packen, andeem eng Ekipp vu 4 internationalen Experten méi wéi 1.113 eenzel Punkten analyséiert hunn. De CHL huet sech déi lescht 3 Joer drop agestallt, fir d'Kritäre vun der Accreditatioun ze erfëllen.