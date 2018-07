Nodeems e Camion an der Opfaart Kierchbierg, fir op d'A7 ëmgekippt ass a seng Charge op der Bunn niewendrun verdeelt huet, ginn et Problemer am Trafic.

Wéi d'Police matdeelt, huet de Camion hannert dem Rondpoint Serra, an der Opfaart Kierchbierg fir op d'Nordstrooss d'Kontroll verluer a krut an der Rietskéier déi Kalifornesch Mauer ze paken. D'Gefier ass hallef gekippt an huet seng Charge, Sand a Steng, op der Opfaart fir op d'Tréirer A1 verstreet.



D'Opfaarte fir op d'A7 an op d'A1 si komplett blockéiert. Den ACL réit, am beschten op d'Tréirer A1 Richtung Gaasperecher Kräiz ze fueren, d'Sortie Sandweiler ze huelen, duerch den Irgäertchen an dann nees op d'Tréirer A1 ze fueren.



Trafic Cam A7