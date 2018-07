© RTL Télé Lëtzebuerg / René Pfeiffer

Am Uschloss un d'Kulturassisen, a virun der Aktualitéitsstonn en Dënschdeg de Mëtteg an der Chamber, huet d'LSAP moies hir Proposë fir déi nächst Legislatur presentéiert. E staarke Kulturministère spillt fir d'LSAP dobäi eng zentral Roll, mat engem Vollzäit-Kulturminister.





LSAP-Kulturpolitik / Reportage Claudia Kollwelter



© RTL Télé Lëtzebuerg / René Pfeiffer

D'Kulturpolitik ass e Feld, wat bal all d'Ministère concernéiert, vun der Bildung, der Wirtschaft an den Tourismus, sou wéi Aarbecht a Finanzen. Dowéinst gëtt e Ministère mat engem Kulturminister gebraucht, deen déi ganzen Zäit um Terrain an am Dialog mam Kultursecteur ass.De Franz Fayot vun der LSAP betount datt de Kulturentwécklungsplang zwar eng gutt Virlag wier, déi allerdéngs ze spéit kéim. Et ass e Katalog vu Mesuren, mä an den Ae vun der LASP awer keen ambitiéise Plang fir d'Kulturentwécklung fir Lëtzebuerg an den nächste Joren.D'Kulturpolitik wier Gesellschaftspolitik huet d'Taina Boffering ënnerstrach. Kreativitéit, Konscht a Kultur wier fir d'sozialistesch Partei ganz kloer Aarbecht. Nom Motto "liewen an net iwwerliewen", sollen déi Kulturschaffend vun hirer Aarbecht kënne liewen. D'LSAP engagéiert sech dowéinst fir besser Aarbechtskonditiounen, eng Opwäertung vun de kënschtleresche Gagen a fir eng besser Sozialversécherung.Aner Fuerderunge vun der LSAP a Punkto Kulturpolitik, ass zum Beispill de Kulturpass fir Schüler a Studenten, d'Fërderung vun oder Lëtzebuerger Literatur hei am Land, mä och am Ausland oder nach eng national Agence fir kreativ a kulturell Beruffer.