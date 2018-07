E Samschdeg um 16 Auer gouf e jonke Mann vu Frënn als vermësst gemellt. De 27 Joer ale Mann war Zeienaussoen no an d'Waasser gaangen an net méi zeréckkomm.

© Youtube/Screenshot

Mann an de Baggerweieren ze Remerschen erdronk (01.07.2018) Onkommentéiert Biller.





Hie war net nëmme bekannt an der Musekszeen, mä huet och a Filmer matgespillt, dorënner ‘A Esperança está onde menos se espera’ vum bekannte Realisateur Joaquim Leitão.

No der Vermësstemeldung war den Zougang zu de Baggerweieren e Samschdeg am Nomëtteg gespaart ginn. D'Fräschmänner vun der Protection civile waren op d'Plaz geruff ginn an hunn eng gréisser Sichaktioun gestart. Um 18.50 Auer e Samschdeg den Owend hunn d'Daucher dunn d'Läich vum 27 Joer ale Mann an de Baggerweiere fonnt a gebuergen.Eng Enquête soll elo déi genee Ëmstänn vum déidlechen Tëschefall klären.Beim Mann, deen erdronk ass, handelt et sech net ëm ee 27 Joer alen Awunner aus der Belsch, wéi am Ufank gesot gi war, mä ëm de portugisesche Rapper