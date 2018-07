An Europa kann een e liicht méi luese Wirtschaftswuesstem feststellen, deen awer ëmmer nach bei iwwer 2 Prozent läit.

Dowéinst bleift der BGL BNP Paribas hiren ekonomeschen Ausbléck och positiv, e puer Risike gesäit een zwar, deenen hiren Effet dierft sech awer a Grenzen halen.

Den Yves Nosbusch, Chefekonomist vun der BGL BNP Paribas gesäit de Moment keng gréisser Gefore fir d'Wirtschaft, déi duerch géigesäiteg Stroftaxen tëscht verschiddene Länner op der Welt géifen ausgoen, dës Importtaxe géifen sech just op spezifesch Secteure limitéieren, vun Taxen op aner Secteure wéi zum Beispill der däitscher Automobilbranche wëllt een de Moment net ausgoen.



Ekonomesch Perspektive vun der BGL / Reportage Ben Frin



Den US President Trump dierft et awer nom Yves Nosbusch schwéier kréie mat senge Stroftaxen seng Handelsbilanz ze redresséieren. D'USA importéiere jo méi wéi se exportéieren, mat senge Steiererliichterunge géif den Trump sech éischter selwer an de Fouss schéissen. Op der enger Säit gëtt nämlech d'Consomatioun, op der anerer Säi den Investissement encouragéiert. Dës 2 Punkten hätten éischter e negative Punkt op d'Handelsbilanz.

Och duerch di geopolitesch Konflikter sollt et éischter net zu gréisseren negativen Effekter op Ekonomie kommen. Virun Zënserhéijungen um Euro duerch d'EZB huet d'Ekonomie grousse Respekt, de Moment misst ee sech awer nach keng Suerge maachen, d'Leetzënse wëll d'EZB bis den Hierscht 2019 nämlech net hiewen.

Och wann d'Konjunktur net wäit vun hirem Héichpunkt wier bleift een optimistesch. De Basis-Bilan bleift also positiv: eng Croissance an der Eurozon vun iwwer 2%, eppes dat e wéineg ofgebremst par rapport zum leschte Joer ass.

Eng gewësse generell Onsécherheet wier schonn do, eng Rei Entreprise géife wichteg Decisioune wéi zum Beispill Investitiounen zäitlech verréckelen, e klenge Bemol dee bleift.