Op der Cour d'appel an der Stad blouf et am Nomëtten am Prozess ëm den Iwwerfall an d'Sequestratioun, am Abrëll 2014, vun engem Mann bei sech doheem zu Bierg iwwerfall gouf, bei 3 Mol 12 Joer Prisong fir déi 3 Ugekloten: Dobäi waren an zweeter Instanz mat eemol 17 an zweemol 15 Joer Prisong méi héich Strofe fir si gefuerdert ginn!

Ënnert anerem war deenen 3 virgehäit ginn, d'Affer mat enger Eisestaang geschloen, em Scotch op de Mond gepecht ze hunn, fir dass et net jäize kéint, an et mat engem Messer bedreet ze hunn. Um Enn vum Homejacking ware Suen, Aueren a Bijoue fort.