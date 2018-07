X

Zu Schengen souzen um Dënschdeg d'Ausseministere vun den däitschsproochege Länner beieneen. Op Invitatioun vum Jean Asselborn waren d'Chef-Diplomaten aus Éisterräich, der Schwäiz an aus Lichtenstein op d'Musel komm.



Entschëllegt war den däitschen Ausseminister Heiko Maass, dee kuerzfristeg huet missten ofsoen, wéinst de Krise-Reuniounen zu Berlin a puncto däitsch Asylpolitik. An ëm déi goung et dann och an de Gespréicher.

De Jean Asselborn bleift bei der Positioun, dass déi europäesch Migratiounsproblematik just da geléist gëtt, wann all d’Memberstaate sech solidaresch weisen an et zu enger fairer Ëmverdeelungspolitik kënnt.

Opfangstrukturen op de Baussegrenzen anzeriichte wier net de richtege Wee an och en Opstocke vun der Grenz-Autoritéit op iwwer 10.000 Mann an de nächste Jore géif de Problem op Dauer net léisen.



Gemeinsame (Presse-)Erklärung der Außenminister von Liechtenstein, Luxemburg, Österreich und der Schweiz anlässlich ihres Treffens in Schengen (03.07.2018)

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes

Auf Einladung des luxemburgischen Ministers für auswärtige und europäische Angelegenheiten Jean Asselborn kamen am 3. Juli 2018 die Außenminister Aurelia Frick aus Liechtenstein, Ignazio Cassis aus der Schweiz und Karin Kneissl aus Österreich in Schengen zum alljährlichen Treffen der deutschsprachigen Außenminister zusammen.

Die Grundlage für die enge und langjährige Zusammenarbeit Liechtensteins, Luxemburgs, Österreichs und der Schweiz bildet ein starkes Engagement für ein stabiles und geeintes Europa. Die Bedeutung dieses freundschaftlichen Bundes wird angesichts der Vielzahl von Herausforderungen auf europäischer sowie internationaler Ebene umso deutlicher. Aktuelle Sicherheitsbedrohungen und internationale Krisen können nur durch gemeinsamen Einsatz und stimmige Lösungswege bewältigt werden. Die Teilnehmer bekannten sich zu einer wertebasierten Außenpolitik, in der Dialog und gegenseitiger Respekt wichtige Eckpfeiler darstellen. Angesichts eines Erstarkens von Kräften, die weg vom Multilateralismus und hin zum Protektionismus tendieren, bekräftigten die Minister, dass es keine belastbare Alternative zur multilateralen bzw. zwischenstaatlichen Zusammenarbeit gibt, um gegenwärtige Herausforderungen, wie die Lösung regionaler Konflikte, die Migrationskrise, die Bekämpfung des Terrorismus oder des Klimawandels, bewältigen zu können.

Die Minister bekundeten ihren Willen sich für die Achtung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten und die Wahrung der gemeinsamen Werte in Europa einzusetzen. Es gilt die Rechtsstaatlichkeit in Europa zu wahren, insbesondere die Unabhängigkeit der Justiz, die Gewaltenteilung und die Wahrung demokratischer Grundwerte.

Außenministerin Karin Kneissl informierte über die Schwerpunkte und Herausforderungen des EU-Ratsvorsitzes, welcher Österreich am 1. Juli übernommen hat, und welcher im Zeichen der folgenden Themen steht: Migration, Sicherung des Wohlstands und der Wettbewerbsfähigkeit durch Digitalisierung, Stabilität in der Nachbarschaft, Heranführung des Westbalkans und Südosteuropas an die Europäische Union, Mehrjähriger Finanzrahmen der EU ab 2021, sowie der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union.

Die vier Länder bekräftigten ihren Einsatz zur Stärkung des Multilateralismus und der regelbasierten liberalen Weltordnung. Die Minister bekräftigten ihre Unterstützung für die Vereinten Nationen als zentraler Pfeiler dieser Ordnung. Angesichts der wachsenden Spannungen im internationalen Handel unterstrichen die Minister die Notwendigkeit das auf Regeln beruhende multilaterale System zu erhalten und zu vertiefen. In diesem Sinne sprachen sie sich für eine Verbesserung der Funktionsweise der Welthandelsorganisation und gegen den Protektionismus aus. Sie bekundeten, alles daran zu setzen um einen Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten von Amerika zu vermeiden, unter dem vor allem wirtschaftlich schwächere Länder leiden würden. Die Minister bestätigten ihr Festhalten an den Zielen des Pariser Klimaabkommens sowie ihren Einsatz für den nuklearen Abbau und das JCPOA Abkommen mit Iran.

Die Minister erörterten ihre Zusammenarbeit im Rahmen der Vereinten Nationen. Außenministerin Aurelia Frick betonte die Bedeutung des gemeinsamen Einstehens für den Multilateralismus, die Institutionen und seine etablierten Standards.

Des Weiteren wurden die Beziehungen der Europäischen Union zur Schweiz und zu Liechtenstein angesprochen. In Bezug auf die Schweiz informierte Bundesrat Ignazio Cassis über die letzten Entwicklungen in den Gesprächen mit der Europäischen Kommission, insbesondere betreffend die Verhandlungen über ein institutionelles Abkommen.