De Staatsexame wier eemol am Mount, dee fir Police an Arméi awer nëmmen eemol am Joer. Och déi ofgefrot Matière misst ugepasst ginn. Fir d'Arméi nees méi attraktiv ze maache, sollt ee wéi fréier no senger Zäit bei der Arméi nees besser Chancen op eng Staatsplaz an Uniform kréien.An der Arméi misst een d'Méiglechkeet hunn, d'Première ze maachen, en plus sollt an de Schoulen eng nei Filière agefouert ginn an där konkret op e spéideren Job an Uniform higeschafft gëtt. An der Regierung wier ee mat de Propose bis elo op daf Ouere gestouss, esou de Pascal Riquier, neie President vum SPFP.