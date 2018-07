Wat geschitt elo mat dem historesche Gebai wat tëscht 1908 an 1910 gebaut gouf a mëttlerweil eidel steet, well d’Post erausgeplënnert ass? Dat wollt den LSAP-Deputéierte Marc Angel en Dënschdeg de Mëtteg am Kader vun der Froestonn an der Chamber wëssen. 2016 hat d’Post schonn e Concours lancéiert fir Iddien ze sammelen, präziséiert de Wirtschaftsminister Etienne Schneider. Ee Projet wier hei och zeréckbehale ginn, dee vum bekannten Architekt Vincent Callebaut.



D'Iddi war et, d'Gebai vu baussen an och deels vu banne sinn ze loossen, villes sollt awer och ewechgerappt ginn. Spéider sollt hei en Espace fir de Commerce, Restauratioun a Logement entstoen. Op d'Gebai sollt dann, dem Architekt senge Pläng no, eng Glaskuppel op den Daach kréien, dat gekräizt mat enger Zort Gaart. .



De Wirtschaftsminister Etienne Schneider



De Wirtschaftsminister Etienne Schneider (2)



Well et am Zentrum vun der Stad un Schlofplaze feelt, gouf de Projet verworf an et gouf gekuckt, op keen Hotel aus dem Post-Gebai kéint gemaach ginn. Déi Iddi kann awer elo net realiséiert ginn. D'Transformatioun vum Gebai wier nämlech esou deier ginn, dass een den Hotel net kéint rentabel féieren. Ënnert anerem géif een z.B. net genuch Zëmmeren ënner Daach kréien.

Et wär och ausdrécklech net esou geduecht, dass de Proprietär, also d’Post, d’Gebai wéilt verkafen. Dofir géing een elo nees iwwer den éischte Projet diskutéieren, nämlech fir Büroen, Commercen a Logementer an d’Gebai ze maachen.

Weider Sujeten an der Froestonn an der Chamber

Engersäits gouf dann awer och nach iwwert d'Dog Expo an der Luxexpo diskutéiert. Déi sollt jo am September sinn, krut allerdéngs keng Autorisatioun. Grond: D'Mëssstänn wärend de leschten Editiounen. Nach am Abrëll, also op der leschter Editioun, goufen et Fäll, bei deenen Hënn net richteg gehale goufen. Als éischt, esou de Minister Fernand Etgen, missten d'Organisateuren der Regierung e konkrete Plang virleeën, dee weist, dass sech an Zukunft un d'Déiereschutzgesetz hält. Iwwerhëlt den Organisateur dëse Rôle net, géifen och déi Editiounen déi dono komme sollen, net autoriséiert ginn.