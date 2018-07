Aktuell Economie zerstéiert Liewensgrondlag vum Mënsch (03.07.2018) De fréiere Member vum Bundestag Hermann Ott war op eng Konferenz vum Mouvement écologique mam Titel "Wuesstem: Fluch oder Seegen?" invitéiert.

Wuesstem däerf keen Zil u sech sinn an de Wiessel, dat fänkt am Kapp un. Mat deem Message ass den däitsche Professer Hermann Ott en Dënschdeg op Lëtzebuerg komm. De Jurist a fréiere Member vum Bundestag war op enger Konferenz vum Mouvement écologique mam Titel „Wuesstum: Fluch oder Seegen?“

Sou wéi d’Economie hautdesdaags ausgeriicht ass, géing d‘Liewensgrondlag vum Mënsch zerstéiert ginn. Alternative gi gebraucht an hei denkt een beispillsweis un e besseren Equiliber tëscht Aarbecht a Fräizäit, Famill a Frënn, am Géigesaz zum décken Auto.





Kann ee sech dann hei zu Lëtzebuerg eng Transitioun virstellen? An deem Land wou de Konsum pro Awunner oder d’ökologesch Spur déi hannerlooss gëtt, déi zweet Gréisst nom Qatar? Et ass schwéier ze maachen, wann een dat materialistescht Denken, also et ass nëmmen deen eppes, deen och vill huet, net hannert sech léist, esou den Expert.

Politesch gesinn, géing et kee Patent-Rezept ginn, mä tatsächlech gutt Usätz bei der Regionaliséierung oder nach Steier- a Präiss-Instrumenter. D’Präisser missten déi ökologesch Wouerecht soen, ouni awer, datt de sozialen Aspekt vergiess gëtt. Soss ginn déi Leit mat niddregem Akommes ofgehaangen, oder op d'mannst spiere si sech esou, wann si sech net méi dat leeschte kënnen, wat aner Leit kënnen. Wann een dann awer misst ëmverdeelen, misst dat vun Uewen no Ënnen passéieren.





D’Kritik un enger Rei Auswierkunge vum Neoliberalismus wier duerchaus legitim, mä se géing aktuell ëmgemënzt ginn an eng nationalistesch an deels rassistesch Ideologie. Dozou seet den Hermann Ott awer, datt een och eng Sozial- a Wirtschaftspolitik ka maachen, déi net de Gesetzer vun der Globaliséierung oder Wuesstem follegt an awer inklusiv ass. Doduerch géif een eng frëndlech Gesellschaft kréien an net deen Trend vun der Agro-Gesellschaft, dee mer a ville Staaten am Moment kréien.