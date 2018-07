© Christophe Hochard

Deem misst ee sech upassen. Geschwënn soll "e-learning" ugebuede ginn. Dës Coursen, déi à distance lafen, sollen awer komplementar zu den traditionellen Course funktionéieren.Déi Jonk fit maache fir den Aarbechtsmarché vum 21. Joerhonnert. Dëst ass den alldeeglechen Challenge vun de Schoulen. Dat gëllt och, fir Schüler nees fir déi klassesch Handwierksberuffer ze begeeschteren.Nieft der klassescher Léier, wou den Apprentissage an engem Betrib gemaach gëtt, bitt d'Chambre de Commerce och Weiderbildungscoursen un. Dëst geschitt am "House of Training".D'lescht Joer goufen iwwer 650 verschidde Formatiounen ugebueden. Iwwer 180 Persounen goufe pro Dag forméiert. Dëst Joer koumen eng 125 nei Formatiounen dabei.An Zukunft well een den "e-learning", also d'Formatioun à Distance ubidden. Dest geschitt mam Partenaire "FUN", France Universitaire Numérique.Esou eng Formatioun wäert an Zukunft tëscht 20 an 30 Euro d'Stonn kaschten. Den "e-learning" riicht sech u Leit, déi scho méi laang an der Beruffswelt aktiv sinn.