Situatioun vu Réfugiéen zu Lëtzebuerg / Rep. Yannick Mertens



Déi däitsch Kanzlerin Angela Merkel an hiren Inneminister Horst Seehofer hu sech dëser Deeg an den Hoer gehat wéinst der Refugiéspolitik. Dëst Thema ass an den leschte Jore schonns vill diskutéiert ginn, ma wéi ass d'Situatioun hei zu Lëtzebuerg? Dat wollt d'Deputéiert Sam Tanson vum Ausseminister Jean Asselborn an enger Question parlamentaire wëssen.

Zanter dem neien Asylgesetz vun 2016, hunn iwwer 5000 Leit eng Demande op Asyl gemaach. Déi meescht vun hinne kommen aus dem Afghanistan, Irak oder Syrien, ma déi mannsten hate sech Lëtzebuerg als Destinatioun erausgesicht. An Europa sinn Däitschland a Schweden nach ëmmer d'Länner mat de meeschte Réfugiéen. Pro Kapp gekuckt ass awer Lëtzebuerg mat vir derbäi. Mat ëm déi 430 Refugiéen op 602'000 Awunner hunn mir 7 mol souvill Leit opgeholl wéi déi Däitsch.

Et kann ee sech virstellen, dass mat de Flüchtlingswelle vun 2015 a '16, déi staatlech Institutiounen aller Hand ze dinn haten. Sou huet sech dann och d'Zäit, déi eng Demande an Usproch geholl huet, fir verschafft ze ginn, deen Ament bis op 21 Méint erhéicht. Antëscht dauert dat just nach 7 an en hallwe Mount an nei Foyeren hunn opgemaach, dorënner den Noutfoyer um Kierchbierg.

Hei si gréisstendeels Männer ënnerbruecht, déi an en anert Memberland vun der Europäescher Unioun transferéiert solle ginn, well se d'Asylprozedur do schonn ugefaangen hunn. Mä vun deene 60 Persounen déi dëse Foyer faasse kann, sinn zanter Abrëll 2017 scho 64% verschwonnen, äntwert den Jean Asselborn.

Et weess een net wou déi Leit hi sinn, mä et läit no, dass se net zréck an dat anert Land wollten. Ma schlussendlech maache sech der vill och erëm fräiwëlleg op den Wee an dee Memberstaat, dee fir si zoustänneg ass.