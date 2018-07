Am Raum Sennengerbierg sollen d'Chauffeuren de Moie kee mam Auto mathuelen. Géint 7 Auer de Moie krut um Neihaischen e Mann säin Auto geklaut. Et huet sech ëm ee Porsche gehandelt.



Den Täter huet de Mann menacéiert, hie war wahrscheinlech arméiert, wéi et vun der Police heescht, an huet sech du mam Auto ewech gemaach. De Won gouf e bësse méi spéit an engem Feldwee an der Géigend vun der rue de Senningen erëm fonnt. Vum Täter feelt allerdéngs all Spur. Hie war schwaarz ugedoen, ëm 1 Meter 90 grouss, ongeféier 90 Kilo, vermummt an huet englesch geschwat.



Et ass wéi gesot den Appell vun der Police am Raum Sennengerbierg kee mam Auto matzehuelen a wann een eng suspekt Persoun gesäit, dat der Police ze mellen.