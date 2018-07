Zu Rodange an der Lonkescher Strooss gouf et kuerz virun 10 Auer en Accident, bei deem 3 Persoune blesséiert goufen.

Am Asaz waren d'Asazzentere vu Péiteng a Käerjeng, d'Ambulanz vu Péiteng, d'Ambulanz vu Suessem/Déifferdeng an de Samu.Géint 9.40 Auer huet et op der A13 Fréiseng-Altwis gerabbelt. Hei gouf 1 Persoun blesséiert. D'Asazzentere vu Fréiseng a Beetebuerg waren op der Plaz, grad ewéi d'Ambulanz vu Beetebuerg.Um Mëttwoch de Moie géint 7.15 Auer hat et dann zu Miersch an der rue Lohr geknuppt. Och hei gouf 1 Persoun verwonnt. D'Asazzentere vu Miersch a Lëntgen ware geruff ginn. Och d'Ambulanz vu Lëntgen an de Samu waren op der Plaz.