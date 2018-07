Den Tribunal administratif huet an engem Fall tranchéiert, an deem et ëm d'Deelzäitaarbecht vun enger Fra goung, déi krank ass, an huet hir Recht ginn.

© RTL Archiv

D'Verwaltungsgeriicht huet nämlech hire Recours géint eng Decisioun vun der Pensiounskommissioun vum Mee zejoert als justifizéiert unerkannt an déi Entscheedung reforméiert. D'Fra wäert zu 50% schaffen, an zwar eng Woch iwwert déi aner.



Verwaltungsgeriicht zu Deelzäitaarbecht/Reportage Eric Ewald



Am Mäerz 2016 hat d'Eisebunn der Pensiounskommissioun de Fall vun der Fra matgedeelt, déi e puer Krankheetsperioden hannert sech hat a Restriktioune fir ze schaffen; si kéint dat just moies, vu méindes bis freides. D'Bunn hat der Pensiounskommissioun am August 2016 och den Dossier vun der Fra zoukomme gelooss, aus deem ervirgeet, dass si vun enger Deelzäitaarbecht zu 75%, aus Gesondheetsgrënn, profitéiert hat; déi war no enger Zäit op 50% reduzéiert ginn. De Kontrolldokter hat am September 2016 an engem Rapport festgehalen, dass d'Fra net méi capabel wär, fir ganz ze schaffen; si sollt dofir eng Woch schaffen an dann eng Woch fräi hunn. D'Kommissioun hat dunn am November 2016 decidéiert, dass d'Fra effektiv net méi ganz schaffe kéint, mä zu 50%, dat awer all Dag; am November 2019 sollt d'Affär dann nei gepréift ginn. D'Eisebunn hat doropshin am Mäerz zejoert d'Kommissioun doriwwer informéiert, dass den eegenen Aarbechtsdokter zwee Méint virdru festgehalen hätt, d'Fra sollt eng Woch iwwert déi aner schaffen. D'Fra hat d'Kommissioun, och am Mäerz zejoert, gefrot, fir hir Decisioun z'iwwerdenken; déi war allerdéngs am Mee d'lescht Joer bei hirer Entscheedung bliwwen. Dowéinst war d'Fra am August op d'Verwaltungsgeriicht gaangen.

An den Ae vun den 1. Riichtere wär ze préiwen, zu wat d'Fra nach fäeg ass, woubäi de Prinzip vun der Deelzäitaarbecht net kontestéiert wär. Eng Deelzäitaarbecht wär dem Gesetz no all Dag ze leeschten, ausser et schwätzt e medezinesche Grond dogéint; de Constat vun engem Dokter, am September 2016, dass d'Fra eng Woch schaffe sollt an eng Woch fräi sollt hunn, wär duerch 3 aner Certificate confirméiert ginn, déi méi spéit vum selwechten Dokter a vum Aarbechtsdokter vun der Bunn erstallt goufen. D'Decisioun vun der Pensiounskommissioun vum Mee zejoert wär dofir ze reforméieren: D'Fra soll zu 50% schaffen, dat awer eng Woch iwwert déi aner. Allerdéngs hätt si keng Indemnité de procédure zegutt, genee sou wéineg wéi de Staat.