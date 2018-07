Lëtzebuerger Patrimoine (11.07.2018) Et soll een d'Zeien aus der Vergaangenheet net ignoréieren.

An Zäite, wou d'Entwécklung, d'Wuesse vum Land ee vun den Haapt-Themen ass, grad elo am Walkampf, sinn historesch Plazen an Haiser, Gréngflächen, Bëscher, also eise Patrimoine, net onbedéngt eng Prioritéit.



Ignoréieren oder vergiesse soll een dës Zeie aus eiser Vergaangenheet awer op kee Fall, well se en Deel si vun eiser Geschicht an der Geschicht vu Lëtzebuerg. An eisem Spezial-Reportage gesi mer, wéi een haut mam Patrimoine vu fréier soll ëmgoen, a wéi eng Deeler vun eiser Geschicht a Gefor oder scho verluer sinn.