Et ass e politeschen Dossier, dee scho laang debattéiert gëtt, ma deen awer nach viru der Summervakanz soll ëmgesat ginn, an dat net just well et e Regierungsprojet ass.

Rieds ass vum Contournement vu Nidderkäerjeng, deen am Mäerz dëst Joer gréng Luucht am Regierungsrot krut.

E Mëttwoch war dat Ganzt eng éischte Kéier Sujet an der Chamberkommissioun vum développement durable, wou d’Deputéiert sech eens waren, dass eng dringend Noutwendegkeet fir déi Ëmgehungsstrooss besteet.

Contournement zu Käerjeng / Reportage Joël Detaille



An dat dierft awer och dru geleeën hunn, dass de Georges Engel net an der Kommissioun war. De Suessemer Buergermeeschter an de ganze Gemengerot stäipt sech jo mat Hänn a Féiss géint de Projet, deen de Verkéiersproblem an der Regioun iwwerhaapt net géif léisen.

Dat gesäit de Käerjenger Gemengeconseiller a Parteikollege vum Georges Engel, den Yves Cruchten awer anescht. Hie wier viru 5 Joer an d’Chamber gaang, mam Zil, dass de Contournement Realitéit gëtt. Nodeem sech d'Gemengen alleguer expriméiert hunn, ass et elo un der nationaler Politik, fir eng Decisioun ze treffen.



A nach virun der Summervakanz soll de Contournement, deen eng 130 Milliounen Euro wäert verschléngen, dann och an der Chamber gestëmmt ginn, mengt och d’Presidentin vun der Nohaltegkeetskommissioun Josée Lorschée. An grousse Ganzen ass de Projet bekannt, dee soll dann elo déi nächst Woch an d'Kommissioun kommen an dann an 2 Wochen an d'Chamber, fir datt en nach virun der Vakanz ka gestëmmt ginn.

Besonnesch erfreet weist sech och de liberalen Dippecher Schäffen Max Hahn, fir deen de Nidderkäerjenger Contournement just en Deel ass, vun engem neie Verkéierskonzept fir déi ganz Regioun. Net nëmmen fir d'Deelléisung fir Käerjeng, mä och nach dat wichtegt Stéck, fir Schuller an Dippech. Well mat der neier Strooss kënnt zousätzlechen Trafic op d'Gemeng Dippech zou. Dat géif dozou féieren, datt dës Gemeng zum gréisste Parking am Land géif ginn.

Dofir wier de Message kloer, dass déi nächst Regierung sech och enger Ëmgehungsstrooss fir Dippech direkt misst unhuelen. Anescht wier nämlech a puncto Trafic an der Regioun net vill gewonnen.