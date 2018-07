© Archiv

Dee soll fir all Detenu ausgeschafft ginn, fir dëse bescht méiglechst op eng sozial Reinsertioun no senger Sortie ze preparéieren. En Accent gëtt dofir op d'Formatioun geluecht. Nieft der Aarbecht an der Formatiounen ass och Riets iwwert den Accès fir Kultur a sportlech Aktivitéiten.



D’Reform hält dann och fest, datt et an Zukunft zu Lëtzebuerg 3 Centres pénitentiaires wäert ginn: dee vu Schraasseg, vu Giwenich a vun 2022 un deen um Uerschterhaff zu Suessem.