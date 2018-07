Et gëtt net genuch Beweiser dofir, datt ee Mann am Oktober 2013 mat sengem Auto express en Douanier op der Aire de Capellen iwwert de Koup gerannt huet.

Am zweeten Appellsprozess géint dee Mann, dee wéinst dem iwwert-de-Koup-renne vun engem Douanier am Oktober 2013 op der Aire de Capellen ugeklot war, huet näischt um Strofmooss geännert: Hie gouf nämlech nees zu engem Fuerverbuet vu 5 Joer veruerteelt!

Dës Kéier ass dat awer op zwou Infraktiounen opgedeelt, fir déi et eng Kéier e Fuerverbuet vun 3 an eng Kéier ee vun 2 Joer gouf. Am 1. Appellsprozess war fir dës zwou Infraktiounen ee Fuerverbuet vu 5 Joer gesprach ginn, ouni dass et opgedeelt gi war. Op der Cour de Cassation hat de Mann erreecht, dass dee Volet nach emol misst zréckgoen op d'Cour d'appel, déi elo dann awer genee datselwecht Uerteel gesprach huet.



Un der Geldstrof vu 5.000 Euro a virun allem der Prisongsstrof vun 8 Joer ännert d'Uerteel awer näischt.



RTL-News: Douanier ugestouss: Appellsgeriicht beschäftegt sech nach emol mam Fuerverbuet