Dat verlaangen déi Lénk e Mëttwoch de Mëtteg op enger Pressekonferenz. Am Plaz ëmmer méi bei de sozialen Depensen an den ëffentleche Servicer ze spueren an esou déi sozial Ongläichheete méi grouss ze maachen, sollten d'Recette vum Staat an d'Luucht goen a fir méi steierlech Gerechtegkeet gesuergt ginn.

D'Betriber misste méi besteiert ginn, d'Revenue vum Kapital och. Bei méi klenge Gehälter misst d'Progressivitéit vun de Steieren erofgoen a bei méi héije Gehälter erop gesat ginn.

Déi schmuel Schëllere packe keng sou eng grouss Steierlaascht. Déi déck Portmonnie musse méi dozou bäidroen, datt d'Staatskeese gefëllt ginn, dat fuerderen déi Lénk.



Am Moment géing zu Lëtzebuerg just eng Minoritéit vum Räichtum profitéieren, d'Steierreform hätt dorunner net vill geännert, heescht et op enger Pressekonferenz. Et hätt wuel jiddereen e bësse bäikritt, mä déi iewescht Kategorien hätte méi bäikritt. Donieft wier et och esou, datt déi Léit, déi wierklech vill Suen hunn, hunn duerch Abattementer nach vill méi dobäi gewonnen, sou de Guy Foetz.



Proposéiert gëtt e ganze Katalog u Mesuren, mat deene méi Recettë generéiert kéinte ginn an de Räichtum dono besser verdeelt kéint ginn, heescht et vun der Partei, déi mam Slogan "Engagéiert fir Verännerung" an d'Chamberwale geet.



Ënner anerem soll d’Besteierung op Kapitalrevenuen eropgoen, grad ewéi d’Betribsbesteierung.





Et misst awer een Ënnerscheed tëscht deene grousse Firmen an de Kleng- a Mëttelbetriber gemaach ginn.



Jiddefalls wieren zousätzlech Recettë vun annerhallwer Milliard d'Joer méiglech, soen déi Lénk. D'Suen, déi kéinten anerwäerts investéiert ginn, zum Beispill an d'ëffentlech Schoulen oder an den ëffentlechen Transport, sou de Michel Erpelding





