Nach méi ëffentleche Persounentransport, manner Energieverbrauch, méi Energie spueren, manner Zäregas, méi Energieeffizienz, dat sinn e puer Stéchwierder aus dem Katalog vu Revendicatiounen, déi d'Klima-Bündnis Lëtzebuerg am Virwalkampf un d'Parteien, dat heescht: un déi nächst Regierung brénge well.





PK Klimabündnis / Reportage Nico Graf



Bal eng Dose Vertrieder aus de groussen a klenge Gemengen, queesch duerch de Parteibësch, hunn hei hir Riede gehalen. An awer haten déi kleng Rieden alleguer hiren ökologesche Fong, wou et meeschtens drëm geet, de Foussofdrock vum Land méi kleng ze kréien, Spréch Tanktourissem reduzéieren, méi Bussen an Zich fueren ze loossen, Energieverbrauch ze reduzéieren, méi erneierbar Energien anzesetzen. Also de ganze Programm. A bal jidder Riedner hat de Motto „global denken, lokal handelen“ a sengem Text. Do sinn heiansdo e bësse Parforce-Parcoursen erauskomm, zum Beispill aus dem Mëllerdall a vun der Syr bis an d'Sahara mam Christopher Lilyblad vu Betzder.E Virdeel vun der Renaturaliséierung gëtt et fir d'Insekten. Doduerch fënnt d'Populatioun vun den Insekten nees méi Plaz fir sech fortzeplanzen. Doduerch kommen och d'Villercher nees méi an déi Zon.

An dann e kenge Sprong eriwwer an Afrika, wou d'Sahara sech ëmmer méi ausbreet an d'Leit verdreift, déi dann hei an Europa landen. Dës Leit si Klimaflüchtlingen, och wa se nach net als Flüchtlinge kënne bezeechent ginn, well et zu Lëtzebuerg an um internationale Plang dofir nach kee gesetzleche Kader gëtt.

Si maachen elo den Tour duerch d'Parteien a presentéieren hir Projet . D'LSAP hätt hinne scho nogelauschtert an d'Iddi vun enger nationaler Öko-Mediatioun interessant fonnt.