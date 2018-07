© Annick Goerens

Dat ass de Bilan, den d'LSAP de Mëttwoch de Moien op enger Pressekonferenz traditionell virum Enn vum Chamberjoer gezunn huet. D'Parlament geet Enn Juli an d'Summerpaus a bis dohi sollen nach 35 Gesetzesinitiative gestëmmt ginn.

Rekorder

Och dëst Joer géing déi blo-rout-gréng Regierung domadder nees hiren eegene positive Rekord vun zejoert briechen a souvill Gesetzer an engem Joer stëmme wéi nach ni virdrun, constatéiert de sozialistesche Fraktiounschef Alex Bodry. Op der anerer Säit géif och een Negativ-Rekord vun der Oppositioun opgestallt ginn: nach ni goufe sou mann Propositions de loi agereecht wéi an dëser Legislaturperiod. Dat wär een traurege Bilan, besonnesch fir d'CSV, déi d'Instrument fir konkret Géigevirschléi zur Politik vun der Regierung ze maachen, net genotzt huet.

Vill Reformen

D'Dräierkoalitioun hätt an de leschte Joren awer net nëmme Reformen ofgeschloss, déi vun der leschter Regierung ugefaangen, respektiv ugeduecht goufen, ma och eegen Iddien, déi schonn an den eenzele Walprogrammer waren, ëmgesat, wéi d'Trennung vu Kierch a Staat, d'Spidolsgesetz, d'Sanéierung vun den ëffentleche Finanzen a sou weider.Donieft hätt een awer och duerch déi gutt finanziell Situatioun, déi een am Ufank mam Spuerpak haart erkämpft huet, kéinten eng Partie Projeten ugoen, dorënner de Space-Mining an de Rifkin-Prozess.

Vun Ulafschwieregkeeten an roude Linnen

Am Ufank wär et schwiereg gewiescht fir déi nei Regierung, betount de Vize-Premier Etienne Schneider. Mat villen neie Regierungsmemberen ouni Erfarung wär et och e bëssi chaotesch gewiescht. Et hätt ee schwéier Amenter gehat mam Referendum an och mam Zukunftspak géing een et am Réckbléck haut anescht maachen. Mee d'Resultater vun de Mesurë wären haut alleguerte gutt an déi nächst Regierung géing d'Land an engem besseren Zoustand hannerloossen, wéi et 2013 war.Domadder géing natierlech och enger Suite vun der Dräierkoalitioun näischt méi am Wee stoen, wann d'Bierger d'Regierung confirméieren. Mee et wär een natierlech och oppe fir aner Optiounen, wann d'Walprogrammer openee stëmmen. An do ginn et fir d'LSAP 3 rout Linnen, un deene mat engem méigleche Koalitiounspartner net dierf geschrauft ginn: um Mindestloun, dee soll vu Januar 2019 un 100€ netto de Mount méi sinn, de Pensiounssystem an den Index, dat dass d'Schéier tëscht Aarm a Räich nees méi no beieneekënnt, seet de Vize-Premier Etienne Schneider.