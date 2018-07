Am Klassik hu souguer 85 Prozent den Examen gepackt, am Secondaire général waren et 72 Prozent.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© RTL (Archiv)

D'Resultater vun de Premièresexame sinn eraus. Vun den 3.333 Kandidaten hunn 78% et gepackt. Zejoert waren et 80%. 6% goufe refuséiert, 16% hunn een Noexamen.

Am Klassik sinn 85% duerchkomm, 4% duerchgefall, an 11% ginn an d'Noexamen.

Am Secondaire général, dem fréieren Technique, sinn 72% duerchkomm, 20% mussen nach an d'Noexamen an 8% hunn et net gepackt.

139 Schüler kruten d'Mentioun „ excellent“

Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

Les résultats de la session d'été des examens de fin d'études secondaires 2018 sont plus ou moins stables par rapport à l'année précédente.

Le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch, félicite les 2 615 candidats qui obtiennent leur diplôme de fin d'études à l'issue de la session d'été 2018 et leur souhaite beaucoup de succès dans la poursuite de leur parcours.

Le nombre de mentions « excellents » a augmenté par rapport à l'année précédente : 139 mentions « excellent » sur 2 615 candidats admis en 2018 par rapport à 100 mentions « excellent » sur 2 679 candidats en 2017.

Remarques

Les résultats en annexe sont ceux de la session d'été 2018 après les épreuves complémentaires. Ils incluent les résultats des lycées publics et des lycées privés qui suivent les programmes luxembourgeois, ceux de la 2e voie de qualification (cours du soir et eBac), ainsi que ceux du Schengen-Lyzeum à Perl.

Les feuillets du fichier Excel (ci-joint) présentent séparément les résultats par régime et section, les résultats des filles et des garçons, les mentions obtenues et des rétrospectives.

Résultats globaux

Au total, 3 333 candidats se sont présentés aux différents examens de fin d'études. Le taux de réussite s'élève à 78% (80% en 2017). Le taux des ajournements s'établit à 16% (14% en 2017). Le taux des refus s'élève à 6% (inchangé par rapport à 2017).

Enseignement secondaire classique

À l'enseignement secondaire classique, le taux de réussite s'élève à 85% en 2018 (86% en 2017). Le taux des ajournements s'élève à 11% (9% en 2017). Le taux des refus s'établit à 4% (5% en 2017).

Enseignement secondaire général

À l'enseignement secondaire général, le taux de réussite est de 72% en 2018 (75% en 2017). Le taux des ajournements s'établit à 20% (19% en 2017). Le taux des refus s'élève à 8% (6% en 2017).

139 mentions «excellent»

Le nombre d'élèves qui ont obtenu une mention «excellent» (moyenne égale ou supérieure à 52 points) s'élève à 139 en 2018. 122 élèves l'obtiennent à l'enseignement secondaire classique et 17 à l'enseignement secondaire général.