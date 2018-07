© Yannick Mertens / RTL

Vill Jonker wënschen sech spéider an eng Wunngemeinschaft ze plënneren. Dat ass och elo eng Méiglechkeet fir jonk Erwuessener aus Lëtzebuerger Jugendheemer. E Mëttwoch huet déi zweet Jugendpensioun zu Lëtzebuerg hir Dieren opgemaach, wou déi Jonk e bësse méi eegestänneg liewe kenne wéi an de klassesche Jugendheemer.



Ouverture Jugendpensioun/Reportage Yannick Mertens



Aus de verschiddenste Grënn kennt et fir dass Jonker an en Kannerheem musse wunne goen. A mat 18 wëllen se dann an d'Erwuesseneliewe starten. De Service vun de staatleche Kannerheemer huet gemierkt dass vill vun hinnen awer Problemer hunn fir sech an d'soziaalt Liewen ze integréieren, keng Aarbecht oder keng Wunneng fannen. Dowéinst gouf 2006 d'Konzept vu Jugendpensiounen agefouert, wou jonk Erwuessener an enger Wunngemeinschaft zesumme liewen an duerch eng Equipe vun Educateure betreit gi fir op dat spéidert Liewe virbereet ze ginn.

E Mëttwoch war d'Ouverture vun der zweeter Jugendpensioun hei am Land. Zu Schëffleng ass Plaz fir 6 Leit. Hei huet den Nohaltegkeetsministère en aalt Reienhaus aus de 50er Jore komplett sanéiert a mat Solarpanelen equipéiert. Do wonnert et net dass de Minister François Bausch ganz houfreg op dëse Pilotprojet ass. Virun allem wollt een och weisen, dass et och méiglech ass an engem Eefamilljenhaus ekologesch ze liewen.

Fir déi Jonk geet et haaptsächlech drëm fir hinnen déi Ënnerstëtzung ze ginn déi se brauche fir duerno selwer eens kennen ze ginn. Natierlech mussen déi Jugendlech och iergendwann aus der Pensioun erausplënneren, mee och dofir ass gesuergt, sou d'Christine Kolber, Responsabel vun der Jugendpensioun. Bis zu 4 Joer kann een an der Pensioun liewen, dono kann een dann eegestänneg an engem Appartement zu Esch oder Schëffleng liewen. D'Grenz ass nämlech hei normalerweis 27 Joer.

An den zwou Wunngemeinschafte bezuelen déi Jonk dann en reduzéierte Loyer vun 250-450€, jee nodeem ob se nach Schüler sinn oder scho schaffen. An eventuell fillen se sech hei méi wuel wéi an engem klassesche Jugendheem.