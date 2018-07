Buch vum Claude Meisch / Reportage Carine Lemmer



Den Educatiounsminister huet e Buch geschriwwen:. Iwwert seng Erfarungen, seng Iwwerzeegungen a Perspektiven, wéi Bildung a Kannerbetreiung hei am Land sollen oder kéinte funktionéieren.Zanter e Freideg läit dat Buch an de Librairien. D'Carine Lemmer huet mam Claude Meisch doriwwer geschwat, firwat en ënner d'Schrëftsteller gaangen ass a wien d'Buch soll liesen.

Et sinn iwwer 230 Säiten, 19 Euro kaschten se, op Lëtzebuergesch geschriwwen. Vum Claude Meisch selwer, wéi e betount, et wär 100% Claude Meisch dran.

Brauch d'Land sou e Buch?, war d'Fro un den Erzéiungsminister.

Hie wéilt Denkustéiss ginn, ass seng Äntwert.. D'Iddi mam Buch wier spontan entstan, ma scho während dem Schreiwen wier him an de Kapp komm, dass dat Buch eng Plus-value fir d'bildungspolitesch Diskussioun ass. Am Buch fënnt een eng Rei Perspektiven, wéi een déi gesellschaftlech Diskussioun iwwer Schoul, Betreiung, Famill a Kanner an Zukunft soll féieren.



D'Buch wär zu dräi Véirels um iPhone geschriwwe ginn, erzielt de Claude Meisch. tëscht Rendez-vousen, Reuniounen, am Stau. Et wär e Resumé vun de leschte Joren, an awer och méi. Eng perséinlech, emotionell Saach, „säi“ Masterplang wéi Bildung hei am Land misst oder kéint ausgesinn.



Wie soll d'Buch da liesen?

Et ass e Buch, dat sech un déi riicht, déi sech d'Fro stellen: Wat musse mer maachen, fir datt aus engem Kand en eegestännegen Erwuessene gëtt. Wat kann ech dozou bäidroen, wat d'Schoul an d'Kannerbetreiung? Wéi kann dat alles zesumme goen? Wéi musse mer en aneren Toun fannen, wa mer iwwer Bildungsfroe schwätzen?

..an deen Toun war dacks rau. Hie wär sech bewosst gewiescht, datt de Wand an der Educatioun dacks vu vir géif blosen. Datt een nëmme kritiséiert gëtt, dat wär awer och net richteg, hien hätt och vill Zoustëmmung kritt.

De Claude Meisch gëtt zou a seet net, datt een d'Buch guer net dierft a Relatioun mat enger Walcampagne gesinn. Hien ass – gleeft een de Sondagen – den onbeléiftste Minister am Land. Dat Buch wäert wéineg dorunner änneren. Dann hätt hie besser gehat, amplaz am iPhone Texter anzeklappen, dobausse bei de Leit ze sinn, sou de Minister. D'Buch huet d'Missioun Denkustéiss ze ginn, opbauend op senge positiven an negativen Erfarungen a vläicht dréit et och dozou bäi, dass d'Politik vun de leschte 5 Joer anescht beliicht gëtt an een de Claude Meisch, net nëmmen als Politiker, mä och als Mënsch anescht gesäit.



D'Buch „Staark Kanner“ gëtt et also vun elo un an de Bicherbuttéker.