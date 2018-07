Tëscht dem Echangeur Sennengerbierg an dem Echangeur Kierchbierg wäert vun de Freideg um 10 Auer un zu Problemer am Trafic kommen.

Vun e Freideg de Moien um 10 Auer bis e Freideg den Owend um 20 Auer gëtt de Chantier virbereed. An deem Ament sinn béid Spuren tëscht dem Sennengerbierg an dem Kierchbierg op der A1 zou, ma et léist een eng Spur vu ronn 4 Meter op der Bande d'Arrêt op.Vun 20 Auer un ass dann d'Autobunn komplett gespaart, dat zesumme mat der Bretelle vum Echangeur Sennengerbierg vun der N1 a Richtung Gaasperecher Kräiz an der Bretelle op der Jonctioun Gréngewald vun der A7 Aus a Richtung Gaasperecher Kräiz.D'Deviatioune lafen iwwer d'N1, N1a an d'N2a respektiv, vun der A7 aus, iwwert de Rondpoint Serra.Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif au renouvellement de la couche de roulement de l'autoroute A1 entre l'échangeur Senningerberg et l'échangeur Kirchberg à partir du vendredi 6 juillet 2018 vers 10 heures au lundi 9 juillet vers 6 heures.

Barrages et déviations:

1. À partir du vendredi 6 juillet 2018 vers 10 heures jusqu'au vendredi 6 juillet 2018 vers 20 heures, le barrage suivant est mis en place:

• la voie rapide et la voie lente de l'autoroute A1 entre l'échangeur Senningerberg et l'échangeur Kirchberg.

Le trafic en provenance de Trèves de l'autoroute A1 en direction de la croix de Gasperich est garantie sur une voie d'une largeur de 4 mètres (bande d'arrêt d'urgence) entre l'échangeur Senningerberg et l'échangeur Kirchberg.

2. À partir du vendredi 6 juillet 2018 vers 20 heures jusqu'à la fin des travaux, les barrages suivants sont mis en place:

• l'autoroute A1 en direction de la croix de Gasperich entre l'échangeur Senningerberg et l'échangeur Kirchberg;

• la bretelle d'accès de l'échangeur Senningerberg en provenance de la route nationale N1 et en direction de la croix de Gasperich;

• la bretelle d'accès de la jonction Grunewald en provenance de l'échangeur Waldhof de l'autoroute A7 et en direction de la croix de Gasperich.

Le trafic en provenance de Trèves de l'autoroute A1 et la route nationale N1 et en direction de l'échangeur Kirchberg est dévié à partir de l'échangeur Senningerberg via la N1, N1A et N2A jusqu'à l'échangeur Hamm. Le trafic en provenance de l'échangeur Waldhof de l'autoroute A7 et en direction de la croix de Gasperich de l'autoroute A1 est dévié à partir de la jonction Grunewald via le rond-point Serra jusqu'à l'échangeur Hamm.

Les travaux préparatifs nécessaires à la fermeture de l'autoroute A1 étant exécutés quelques heures au préalable, des perturbations du trafic sont attendues dès la matinée du vendredi 6 juillet 2018.