E Mëttwoch goufen an der Chamber nei Subventioune fir jonk Baueren ugeholl. De Käschtepunkt dovunner läit bei iwwer 150.000 Euro. Fir kënne vun de Subventiounen ze profitéieren, mussen d'Baueren ënner 40 Joer hunn a si mussen dës an engem Zäitraum vu 5 Joer ufroen. Eng Mesure, déi an den Aen vun der Bauerenzentral ganz positiv ass, allerdéngs net wäit genuch geet, betount d'Josianne Willems. Dës nei Subventioune géingen nämlech net de Problem vun de Chargen, de Produktiounskäschten an den Investissement, déi an der Landwirtschaft néideg sinn, léisen. Als Bauerenzentral hätt een do gären nach weider Mesuren, wéi beispillsweis d'vereinfache vun der Moderniséierung vum Betrib, sou d'Josianne Willems.





Déi 5 Joer an deenen een d'Subventioune muss ufroen, ass der Bauerenzentral no en ze kuerzen Delai, si fuerderen, datt dee wéinstens op 10 Joer erop gesat gëtt, an hunn déi Fuerderung och dem Minister mat op de Wee ginn, fir datt d'Reglement zu Bréissel geännert gëtt.D'Bauerenallianz hirersäits ass der Meenung, datt een zwar méi fuerdere kéint, mee dëst eben de Maximum wier, dee Bréissel géif zouleeën. Dat wichtegst wier, datt ee vum Datum u wou et méiglech wier, et och hei zu Lëtzebuerg géing ëmsetzen.D'Bauerenallianz huet donieft e Mëttwoch an engem Communiqué insistéiert, datt hire Beruffsgrupp net weider vun de Sozialleeschtungen ausgeschloss gëtt a wat de Pappecongé ugeet, si réckwierkend déi nämmlecht Sozialleeschtunge kréien, wéi déi aner Pappen.

Die beiden Abgeordneten Max Hahn und Claude Lamberty haben in einer parlamentarischen Anfrage an den zuständigen Minister Nicolas Schmit die Frage gestellt, in wieweit die Regierung plant den sogenannten Pape-Congé von 10 Tagen auch allen Freiberuflern zukommen zu lassen.

In diesem Zusammenhang möchte die Bauern-Allianz an ihre Mitteilungen im Allianz-Info vom Januar resp. vom März erinnern.

Im Januar zeigte sich die Baueren-Allianz erstaunt, dass allen Arbeitnehmer, Privat, etwas später Gemeinden und Staat bei der Geburt eines Kindes ein sogenannter Pape-Congé von 10 Tagen zusteht, der aus der Staatskasse finanziert wird, und unser Berufsstand ausgeschlossen ist.

Freiberufler, darunter auch alle Bauern, Winzer und Gärtner sind von dieser Sozialleistung nämlich ausgeschlossen.

In unserer März-Nummer haben wir über die Gespräche mit den zuständigen Ministern in einer Mitteilung im Allianz-Info den Sektor informiert. Nach diesen Gesprächen, so berichteten wir, hatten wir den Eindruck, dass alle „Freiberufler“ betreffend den Pape-Congé vergessen wurden und ohne größeren Zeitverschub dem Abhilfe verschafft wird.

Dem soll aber anscheinend nicht so sein. Warum, entzieht sich unserer Kenntnis.

Im Sozialbereich wo unser Sektor bis jetzt jedenfalls gleichgestellt mit allen anderen Bürgern in diesem Land war, ist es nach Auffassung der Baueren-Allianz ein No, Go, wenn Landwirte, Winzer und Gärtner von Sozialleitungen ausgeschlossen werden.

Die Bauern-Allianz fordert die Regierung auf rückwirkend die Gleichstellung aller Väter in unserem Großherzogtum.

Baueren-Allianz 3 Juli 2018