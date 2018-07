Am Lokale mellt den 112 eng Rei Accidenter. Tëscht Manternach a Mäertert ass e Mëttwoch den Owend ëm 18.30 Auer ee Camion an eng Bréck gerannt.

© RTL-Archiv

De Chauffeur vum Gefier gouf dobäi awer net blesséiert. Zu Hollerech sinn e puer Minutte méi spéit ee Moto an een Auto net laanschtenee komm. Eng Persoun gouf verwonnt.



Um 22.30 Auer ass um Houwald an der Diddenuewener Strooss dunn och nach een Auto an ee Vëlosfuerer gerannt. Och hei gouf et ee Blesséierten.

Den 112 mellt dann nach zwee kleng Bränn: zu Kéideng huet ee Bam Feier gefaangen. An zu Diddeleng huet et um 23 Auer op engem Balcon gebrannt.