Op den 1. Januar 2018 ass d'Post de gréissten Employeur hei am Land, mat ëm déi 4.480 Salariéen an iwwerhëlt domadder d'CFL.

D'Lëtzebuerger Eisebunn kënnt op déi zweete Plaz mat 220 Mataarbechter manner. Den drëttgréissten Employeur ass de Cactus mat 4.200 Salariéen, virun Arcelor Mittal.



Les principaux employeurs au Luxembourg au 1er janvier 2018



La liste est établie par le STATEC sur base d’une enquête annuelle non obligatoire auprès des entreprises et des groupes d’entreprises situés sur le territoire luxembourgeois et occupant au moins 90 personnes. Ventilée selon la taille respectivement la branche d’activité économique, elle couvre les activités de l’industrie, de la construction, du commerce et de la plupart des activités de services.



PDF: Schreiwes vun der Statec