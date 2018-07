E Mëttwoch géint 14.30 Auer gouf an der Rue du Clopp zu Rodange eng Fra virun hirer Wunneng iwwerfall. D'Police sicht no eventuellen Zeien.

3 Persounen hate sech vun hannen un d'Fra erugemaach an hu se op de Buedem gestouss. Si hunn de Portmonni aus der Fra hirer Posch geklaut a sech dervu gemaach. De Portmonni ass hellbrong an et si wäiss Blummen drop.

D'Affer koum mat liichte Blessuren an d'Spidol.



Eventuell Zeie vun deem Iwwerfall solle sech w.e.g. bei der Police um Telefon 24453-501 mellen.