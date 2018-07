De Staat gëtt sech eng nei Methodik, fir Mobilitéits-Projeten am Land an der Planungs-Phas méi objektiv ze bewäerten.

Mobilitéit / Reportage Joel Detaille



Mat Hëllef vun engem spezialiséierte Schwäizer Büro gouf eng Software entwéckelt, déi e sougenannte Käschten-Notzungs-Plang vun engem Projet erstellt. Domat soll gekuckt ginn, wéi ee Modell fir en neien Tracé, sief et eng Strooss, eng Eisebunnslinn oder eng Bus-Spur am sënnvollsten ass. Enn des Joers soll de System operationell sinn.

D’Fro déi sech stellt, ass kloer: Wéi gi mer de Mobilitéits-Problem am Land un, fir méiglechst optimal Léisungen ze hunn.

Genee an där Optik gëtt ee sech am Nohaltegkeetsministère déi nei Mobimpact-Software, déi eng Käschten-Notzen-Analyse vun engem geplangten Mobilitéits-Projet duerchféiert.



Den Dr Christoph Lieb vun der Schwäizer Beroderfirma Ecoplan beschreift et esou: Das Ziel der Kosten-Nutzungs-Analyse ist es die volkswirtschaftliche vorteilhaftigkeit von verschiedenen Projekten im Verkehrsbereich abzuschätzen. Also es geht darum um zu beurteilen, ob eine Taktverdichtung bei der Bahn zum Beispiel Sinn macht, oder ob man besser eine neue Strasse baut, oder sollte man eine Autobahn ausbauen, sollte man eine Spurerweiterung machen oder lohnt es sich eine Buslinie zu verlängern oder den Takt auch zu verdichten.

Kuerz gesot, wéi ee Projet mécht also am meeschte Sënn.

Un Hand vun enger helle Wull u finanziellen, wéi awer och soziale Kritäre berechent d’Software dann e Resultat wourunner ee gesäit, wéi ee Modell vun Infrastruktur am ideaalste wier. Esou kréien déi politesch Responsabel eng objektiv Hëllef ier eng Decisioun getraff gëtt.

Als Beispill nennt de Nohaltegkeetsminister François Bausch de Projet vum séieren Tram aus der Stad op Esch.



François Bausch: Mir hu bei deem Projet vum schnellen Tram op Esch hu mir déi Methodi eng éischte Kéier ugewannt. Do hu mir jo Systemer mateneen verglach a mir musse kucken, dat elo anhand vun der Software, wann déi bis do ass, nach méi am Detail ze kucken. Ech wëll elo net soen, datt mir dee Projet onbedéngt sollen huelen, dat ass der nächster Regierung souwisou iwwerlooss, wat se domadder mécht. Wichteg ass, datt mir elo een Tool hunn, datt mir e Retard opgeholl hunn, dee mir zu Lëtzebuerg haten, wou mir ons déi Fro net gestallt hunn an e bëssen iwwert den Daum gepeilt Decisioune geholl hunn.

An dat andeems een och am Hannerkapp huet, wat eis d’Mobilitéit am Land kascht. Knapps 6,6 Milliarden € waren et fir 2016, seet déi Schwäizer Etüd, 64% dovunner fir de Persounen-Traffik.