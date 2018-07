D'lescht Joer war fir déi kathoulesch Kierch hei am Land e ganz speziellt Joer. Sou huet et bei der Presentatioun vum Joresrapport geheescht.

Den Donneschdeg de Moien huet de Generalvikar Leo Wagener de Bilan vum leschte Joer virun der Press presentéiert. Et gi just nach 33 Poren a kee Reliounsunterrecht méi an der Grondschoul.

Dës strukturell a pastoral Ännerunge verlaange vun alle Bedeelegten, de Paschtéier an de Benevollen, e grousse perséinlechen Asaz.

Finanziell gesinn, muss sech de sougenannte "Groupe Archevêché" keng Gedanke maachen. D’Bruttoresultat viru Steieren ass d’lescht Joer däitlech op 3,7 Milliounen Euro geklommen. Den Iwwerschoss no Steieren dogéint ass ëm bal 800.000 Euro zeréckgaangen op nach 3,3 Milliounen. Wéi et weider vum Bistum heescht, gëtt den Ausbléck op dëst an déi nächst Joren vun der progressiver Ëmsetzung vum Gesetz vun der Trennung tëscht Kierch a Staat beaflosst. Do weess een an der Kierch also nach net genee, wou d’Rees higeet.

Trotz de Strukturreformen, déi vill Kraaft kascht hunn, hätt d'Kierch och zejoert hire sozial-karitativen Optrag ganz eescht geholl an zum Beispill den Asaz fir Flüchtlingen opzehuelen an z'integréiere konsequent verstäerkt, sou de Bistum den Donneschdeg de Moien.