Obwuel et ëm dat nämmlecht geet, nämlech ëm Salariéen am Bausecteur, wëllen d'Gewerkschaften net zesummen optrieden.Fir dass d'Aarbecht vun de Leit am Bausecteur respektéiert gëtt an hir Salairen erhéicht ginn, dofir manifestéiert den LCGB en Donneschdeg um 18 Auer zu Esch, eng Manifestatioun, déi eréischt virun 3 Deeg annoncéiert an net zesumme mam OGBL organiséiert gouf. Déi rassembléieren hir Membere schonn um 17 Auer an der Stad.Wier een zesummen net méi staark gewiescht?Allgemeng begréisst den LCGB gemeinsam gewerkschaftlech Aktiounen, mä si ënnerscheede sech an hirer Virgoensweis, zemools bei esou schwieregen Verhandlungen, wéi dat elo de Fall ass. Fir eng Verbesserung vun den Aarbechtskonditioune wëllen deemno béid Gewerkschafte manifestéieren, a géint eng weider Flexibiliséierung vun den Aarbechtszäiten, et hätt ee schliisslech haut schonn eng grouss Flexibilitéit.