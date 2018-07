Vun der neier Rentrée u kann all Schüler vum Secondaire seng Bicher gratis an den Librairien ofhuelen. Heifir muss ee just op de Site www.mybooks.lu goen oder sech d'App mam selwechten Numm op de Smartphone lueden a sech mat sengem IAM-Login umellen.Den IAM-Login ass dee selwechten, deen d'Schüler och all Dag benotzen, fir sech am Lycée um Computer unzemellen. Da kënnt de Schüler op säi Profil, wou säi Lycée a seng Klass stinn, an dann huet en d'Méiglechkeet, all déi obligatoresch Bicher auszewielen, déi e fir dat Joer brauch. Wann een all d'Bicher, déi een nei aus der Librairie wëll, ausgewielt huet, kritt een eng Lëscht mat Barcoden. Déi muss een da just nach mat an den Buttek huelen, fir se gescannt ze kréien, a schonn huet een d'Bicher gratis an der Täsch. Also keen ëmständlecht am Viraus Bezuelen an och kee Remboursement, deen een duerno ufroe muss.Dës Aktioun ass Deel vum Educatiounsministère senger Campagne, fir all Aspekter vum Schoulliewe gratis ze maachen. D'lescht Joer schonns huet een domat ugefaangen, andeems een 20 Stonne gratis Fréifërderung an de Crèchen, méi niddreg Tariffer an de Maison-Relaisen an den gratis Transport fir jiddereen ënner 30 Joer agefouert huet.Mam neie System kréien d'Schüler och Zougrëff op eng Online-eBook-Versioun vun all de Schoulbicher, déi se an d'Librairie siche ginn. A wann ee léiwer en Occasiounsbuch vun de Gesëschter oder vum Bichermaart iwwerhëlt, kritt een e Bong an Héicht vu 50% vum Librairiespräis, deen een antausche ka fir aner Zäitschrëften, Bicher oder Papeterie-Artikelen aus den Librairen.Weider Informatioune fannt Dir um Site www.mybooks.lu.