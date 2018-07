VIDEO: No Feier zu Esch Et bleift nëmmen nach eng Ruin - Hëllef via Facebook

Ronn 130 Pompjeeë aus 14 Interventiounszentren ware stonnelaang am Asaz, fir e Groussbrand zu Esch am Garer Quartier an de Grëff ze kréien.

Vum Philippe Dondelinger (Télé), zuidi (RTL.lu)