Dat heescht, datt vun Enn Juli u jidderee vun doheem aus vum Computer aus kucke goe kann, mat wiem hie Famill ass. Den Nico Graf huet mat der Josée Kirps, der Directrice vun den Archive geschwat.

Et sief direkt preziséiert, datt den Arrondissement Lëtzebuerg Enn Juli online geet, Dikrech kënnt dann am Dezember no. An d'Josée Kirps explizéiert, datt d'Familljendonnéeën aus de Jore vun 1795 bis 1912 digital ze kucke sinn.

Dat alles ze maachen, war keng einfach Aarbecht. Et ass op de Gemengebicher geschafft ginn, mariages, naissances, décès.

Den Opwand war enorm, et wieren nämlech ronn 1,3 Millioune Säite an déi missten natierlech och strukturéiert ginn.

Wëll soen: déi ville Donnéeë mussen organiséiert an iwwerhaapt benotzbar gemaach ginn.

Et misst ee se nämlech no der Gemeng, nom Datum an nom Numm strukturéieren an do wier hinnen opgefall, dass verschidden Donnéeë géinge feelen an do hätt een da missen Adaptatioune maachen.



A jidderee vun eis weess jo och, wéi säi Familljennumm duerch d'Joerzéngte sech emol verännert huet, en anere Vokal, en duebele Konsonant an där méi.

Eng, kéint ee soen, Heedenaarbecht, déi och nach gratis gemaach gouf. Si hunn d'Numerisatioun net selwer gemaach, ma dat hätte Mormone gemaach.

Wie seng Ane kennt, dee ka se op déi Manéier op éiweg retten, e ganz spezielle Glawen, deen awer derzou gefouert huet, datt d'Mormone weltwäit no hiren Ancêtres sichen. A wéi si de fréieren Archiv-Direkteren Spang a Meder hir Servicer ugebueden hunn, dunn hunn déi zougegraff.

Keng Zäit, kee Geld, keng Leit, keng Microfilmer an deemools scho guer keng Informatiker. Do huet sech elo villes verännert an et kann ee no senge Leit siche goen.

Mä nach sinn et net déi aktuellst Donnéeën, déi ee fanne kann, mä déi historesch, bis 1912, demnächst in Ihrem Computer.