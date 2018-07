De Jong mat dominikaneschen Originnen gouf fir d'lescht den 23. Juni géint 16 Auer op enger Kiermes am Stater Garer Quartier gesinn.

D'Police sicht den 12 Joer jonke Victor Alexandro Rijo Feliciano.Hie soll den 23. Juni fir d'lescht gesi gi sinn - moies géint 10 Auer an der Stater Rue André Duscher respektiv géint 16 Auer deeselwechten Dag op enger Kiermes am Stater Garer Quartier.De Jong kënnt aus der Dominikanescher Republik, huet eng däischter Hautfaarf, ass 168 cm grouss, gouereg an huet donkel Hoer, déi op de Säite raséiert sinn.Hien hat um Dag vu sengem Verschwannen eng Jeans mat Lächer un, e schwaarz-wäissen T-Shirt mat Punkten a Sneakers.