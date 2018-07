Och d'Aarbechten un der Bréck mat der Bezeechnung OA350 beim Grondhaff sinn ofgeschloss. An d'Vëlospist PC3 ass och nees op.

E Bild aus dem Mëllerdall no den Iwwerschwemmungen. © Domingos Oliveira

E gudde Mount no den Iwwerschwemmunge vum 1. Juni mat de grousse Schied virun allem am Oste vum Land sinn éischt Infrastrukturaarbechten ofgeschloss.Dat hu Ponts et Chaussées en Donneschdeg matgedeelt.

Communiqué

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

L'Administration des ponts et chaussées informe que les travaux effectués sur le CR118, nécessaires après les inondations du 1er juin 2018, sont terminés. La circulation, qui jusqu'à hier a dû être réglée par des feux de signalisation, n'est donc plus entravée par des travaux.



Par ailleurs, les travaux au pont OA350 près de Grundhof sont également terminés. La piste cyclable PC3, dont une partie a été barrée pour les besoins des travaux à effectuer, est de nouveau accessible dans sa totalité.



Actuellement, des travaux sont encore en cours sur la piste cyclable Kalkesbach et au CR364 (Dillingen - Beaufort).