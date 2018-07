89 Milliounen Euro Budgetsenvelopp stellt d’Regierung di nächst 5 Joer zur Verfügung fir di staatlech Hëllef u kleng a mëttelstänneg Entreprisen, och PME’en genannt, aus ze bauen.



Nieft Hëffen déi et schonn zum Beispill fir Investissementer gëtt, gi 4 nei Mesuren agefouert: fir jonk d’PME’en ënner 5 Joer déi nach kee Gweënnmachen, wa Betriber bei europäësche Projete matmaachen, bei der Risikofinanzéierung a wann se Affer vun Naturkatastrophe ginn. An Zukunft kann de Staat bis zu 100% vum Schued iwwerhuelen. D’LSAP Deputéiert a Rapportrice vum Gesetzprojet Tess Burton erënnert un déi schlëmm Wiederen virun 2 Joer an och natierlech déi virun engem Mount.



Et sinn dann awer och Entreprisen betraff, déi zwar net direkt, mee indirekt vun den Iwwerschwemmungen getraff goufen. Als Beispill gëtt d'LSAP-Politikerin Infrastrukturen déi net méi an der Rei sinn, vun deenen d'Entreprisen awer ofhängeg sinn. (zb. Wanderweeër oder Zougangsstroossen) Dofir wier dës Hëllef och eng ganz grouss Erliichterung fir d'Betriiber.

D'Tess Burton vun der LSAP



Den CSV Deputéierte Felix Eyschen sot dass d’PME’en dacks als Motor vun enger Ekonomie gesi ginn an dass et net duergeet, dëse Motor kuerz viru de Walen an d'Révisioun ze schécken. Dëse Motor misst permanent gefleegt ginn.

De Félix Eischen vun der CSV



De Gesetzprojet ass unanime ugeholl ginn.