Digital Skills Bridge (05.07.2018) Mat engem Pilotprojet gräift de Staat de Betriber ënnert d'Äerm, fir datt si d'Erausfuerderunge vun enger méi digitaler Welt besser meeschtere kënnen.

"Digital Skills Bridge" esou de Numm vum Ënnerstëtzungsprogramm mat Berodungsofferen a finanzielle Mëttele fir eng 16 Betriber, déi sech gemellt haten. D'Zil ass et, datt d'Entreprise begleed ginn an der digitaler Transitioun a sozial Risike fir Salariéeë vermeid ginn.





Extrait Nicolas Schmit



Dozou seet den Aarbechtsminister Nicolas Schmit, datt all Metier sech duerch d'Digitaliséierung an déi nei Technologie wäert veränneren. Dofir muss awer och all Salarié sech d'Fro vun der Formatioun, der Weiderbildung oder der Ëmschoulung stellen. "Wa mer op de Wee ginn, da géif ech de Chômage net als gréisste Gefor gesinn".Beim Projet maachen iwwregens fënnef Handwierksbetriber mat. En techneschen a strategeschen Appui fir d'Handwierk gëtt et dann och mat engem neie Kompetenzzentrum fir en digitaalt Handwierk, dee vun der Fédération des Artisans an d'Weeër geleet gouf.