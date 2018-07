E Prozess an deem et u sech ëm 3 Mol e versichten Doutschlag am Februar 2012 zu Esch goung, ass en Donneschdeg um Stater Geriicht op en Enn komm.

Déi am Ganzen 12 Ugeklote koumen nämlech mat 5 Fräispréch, enger Suspension du prononcé a Prisongsstrofe vun zweemol 6 Méint mat Sursis, eemol 9 Méint mat Sursis, eemol 12 Méint mat Sursis, eemol 12 Méint fest an eemol 18 Méint, 6 dovu mat Sursis, dovun. Dobäi kommen nach 6.000 € Geldstrof fir 5 vun de Männer.

Viru knapp 6 an engem hallwe Joer hat fir d'éischt virun engem Café no bei der Gare ee Beschëllegte bal en aneren ëmbruecht, dono am Quartier Brill een Ugekloten der 3 bal mat sengem Won iwwert de Koup gerannt, ier 9 vun de Beschëllegte versicht haten, e weideren dout ze maachen. D'Riichteren hunn nach d'Confiscatioun vun enger Rëtsch Waffen decidéiert an dass ee Beschëllegte 6.000 € Schuedenersaz zegutt hätt.