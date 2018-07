N8: Tëscht Bruch a Sëll Uergen Accident tëscht Auto a Bus, Strooss gespaart

En Donneschdeg den Owend gouf et kuerz no 20 Auer ee méi uergen Accident op der N8 tëscht Bruch a Sëll. En Auto an e Bus waren hei aneneegerannt.

Vun RTL