Südkorea ass wäit ewech an dach ass d'Land dem Grand-Duché méi no, wéi ee mengt. Hei 10 wëssenswäert Informatiounen ...

10.

Ugefaangen natierlech mam leschte Futtball-Succès vum Land: Op der WM a Russland huet Südkorea, obwuel selwer ewell eliminéiert, Däitschland 2:0 geklappt an domat och schonn no der Virronn heemgeschéckt. Bei der WM 2002 a Japan a Korea gouf Südkorea 4. no enger 2:3-Defaite am Match ëm d'Plaz 3 géint d'Tierkei.

9.

Am Joer 1988 waren d'Olympesch Summerspiller zu Seoul, der Haaptstad vu Südkorea. Déi offiziell Hymn vun de Spiller war "Hand in Hand" vu Koreana.Ma nach bal méi bekannt ginn a Verbindung mat deene Spiller ass "One moment in time" vum Whitney Houston, ursprénglech just geduecht als Hannergrondmusek bei de Medailenzeremonien.

8.

A fir bei der Musek ze bleiwen, rezent huet de PSY mat sengem K-Pop mega Succèse gefeiert. Säin Gangnam Style vum Album Grandmix aus dem Joer 2012 war mat 2,9 Milliarden Opriff bis Juli 2017 de meeschtgekuckte Video op Youtube. Dora mécht de Psy de Geck mam Liewensstil am Seouler Quartier Gangnam.Och erfollegräich säin Gentleman. De Video dovun hält de Rekord vun de meeschte Klicks bannent 24 Stonnen.

7.

Wat ee gären ënnerschätzt: Südkorea gehéiert zu de G20, also zu de gréisste Wirtschaftsnatiounen op der Welt (gezielt ginn 19 Länner plus d'EU). D'Land läit do aktuell op Plaz 15!

6.

Eng Partie südkoreanesch Firmae sinn zu Lëtzebuerg engagéiert: Sam Hwa Steel zu Beetebuerg, Doosan mat Circuit Foil zu Wolz an Hyosung zu Colmar-Bierg produzéieren zu Lëtzebuerg. Kiswire huet säin Haaptsiège hei, produzéiert awer an Tschechien. Da gëtt et e puer Firmaen, déi vun hei hir europäesch Distributioun oder hire Verkaf maachen. A 5 Gaming-Firmaen hunn hiren Datazenter hei am Land.

5.

Eng Partie Lëtzebuerger sinn och a Südkorea engagéiert oder drun interesséiert - z. B. Cargolux.

4.

5 verschidde Kimchi-Entréeën. © Brücke-Osteuropa / Wikipedia

Zu dem traditionelle koreaneschen Iesse gehéiert Kimchi - deen extra preparéierte Kabes gëtt et quasi bei all Moolzecht. A schmaacht, wann ee sech bis dru gewinnt huet, zimlech lecker, heiansdo awer och fatzeg schaarf ...

3.

D'Grenz tëscht Südkorea an Nordkorea kann ee kucke goen. Zum Beispill zu Panmunjeom, eng gutt Stonn vu Seoul ewech. Op enger Plaz gëtt et do souguer Baracken, déi genee op der Grenzlinn stinn. Do kann een eran a bannen an der "Haip" kann een da souguer e puer Schrëtt op nordkoreaneschem Terrain maachen - natierlech gëtt een do vun nordkoreaneschen Zaldote genee beobacht. Eng Situatioun, deen een am Joer 2018 just als absurd, gespenstesch, traureg bezeechne kann ...

2.

Lëtzebuerg an de Koreakrich an 90 Sekonnen erkläert (01.07.2018) De Premier Xavier Bettel ass fir 3 Deeg op Aarbechtsvisitt a Südkorea.

Vun 1950 bis 1953 war Krich a Korea, deen zu der definitiver Trennung an Nord- a Südkorea gefouert hunn.Et gëtt geschat, datt do eng 4 Millioune Mënschen ëmkomm sinn, dorënner och 2 Lëtzebuerger, déi mat engem Fräiwëllege-Kontingent do gekämpft hunn: De Sergeant R. Mores an de Caporal R. Stutz sinn un der Front ëmkomm. 17 Zaldoten vu Lëtzebuerg goufe blesséiert.

1.

De Xavier Bettel op d'Fro, ob Adoptiounen och e Sujet waren.



Zënter 1972, also zënter datt et d'Amicale Internationale d'Aide à L'Enfance (AIAE) gëtt, sinn ongeféier 700 koreanesch Kanner hei zu Lëtzebuerg adoptéiert ginn. An, dat krut RTL op Nofro confirméiert: Et besteet nach ëmmer d'Méiglechkeet, e Kand aus Südkorea ze adoptéieren via dee Service. Kontakt: Amicale Internationale d'Aide à l'Enfance, 71 rue de Luxembourg, L-8140 Bridel, Tel. +352 504 679, www.aiae.lu