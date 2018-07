Géint 6.30 Auer sinn tëscht Kanech a Lenneng e Bus an en Auto anenee gerannt. Eng Persoun ass liicht verwonnt ginn.Zu Käl, an der Näerzenger Strooss, krute sech géint 6.40 Auer eng Camionnette an en Auto ze paken. Och hei gouf et ee liicht Blesséierten.Um 7.30 Auer ass dann zu Esch en Automobilist virun der Gemeng an e Busarrêt gerannt. De Chauffer hat e Malaise gemaach.